Tờ Times of India ngày 19/10 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mới đây đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi đeo một chiếc cà vạt có màu trắng, xanh dương và đỏ, khi tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine có còn sự tham gia của nhiều nhân vật đáng chú ý như Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng ông Hegseth vẫn là người "nổi bật nhất" vì lựa cách lựa chọn trang phục. Chiếc cà vạt của người đứng đầu Lầu Năm Góc ngay lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi, và đặc biệt vấp phải sự phản đối từ những người ủng hộ Ukraine.

Chiếc cà vạt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Times of India

Sự tranh cãi càng trở nên lớn hơn khi Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev chia sẻ lại hình ảnh chiếc cà vạt của ông Hegseth lên mạng xã hội kèm biểu tượng cờ Nga, đồng thời viết: "Có lẽ cũng tốt nếu chúng ta có chung màu sắc".

Phó Tổng thống Vance sau đó đã phải lên tiếng hạ nhiệt các tranh cãi, cho rằng mọi người đã suy diễn quá nhiều về chiếc cà vạt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. "Có thể đó chỉ là màu của cờ Mỹ", ông Vance phản hồi các bình luận trên mạng xã hội.

Tuy vậy, nhiều người vẫn cho rằng chiếc cà vạt đó không có màu của quốc kỳ Mỹ, bởi nó thiếu họa tiết hình ngôi sao. Một số người khác lại nghĩ rằng chiếc cà vạt của ông Hegseth có màu cờ Hà Lan, với các màu theo đúng thứ tự đỏ, trắng, xanh dương.

Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn chưa lên tiếng về lựa chọn trang phục của mình.