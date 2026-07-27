Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
27/7 - 18:00 Singapore vs Timor Leste Bảng A VTV6, FPT Play
27/7 - 20:30 Indonesia vs Campuchia Bảng A VTV6, FPT Play

Link xem trực tiếp trận Singapore vs Timor Leste

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-singapore-vs-timor-leste-xem-gio-doi-thu-cua-viet-nam-2539504.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Link xem trực tiếp trận Indonesia vs Campuchia

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-indonesia-vs-campuchia-20h30-ngay-27-7-2539388.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.