Link xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia
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Đội hình dự kiến
Indonesia: Nadeo; Sandy Walsh, Jordi Amat, Dony Tri, Hubner; Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner; Marselino, Ragnar Oratmangoen, Baker.
Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal, Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Mirzaev; Chanthea, Coulibaly, Sa Ty.
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