Link xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia

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Indonesia được đánh giá cao hơn Campuchia - Ảnh: G.I

Đội hình dự kiến

Indonesia: Nadeo; Sandy Walsh, Jordi Amat, Dony Tri, Hubner; Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner; Marselino, Ragnar Oratmangoen, Baker.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal, Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Mirzaev; Chanthea, Coulibaly, Sa Ty.

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