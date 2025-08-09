Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia

Thời gian: 16h00, hôm nay 9/8/2025

Giải đấu: SEA V.League 2025 - Chặng 2

Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình

Trực tiếp: On Sports, On Sports, ON, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

Tại chặng 2 SEA V.League 2025, trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia được dự báo đầy hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ ổn định với lối chơi biến hóa, hàng chắn chắc chắn và những pha tấn công biên sắc bén.

ĐT Việt Nam trong trận thắng Philippines tối 8/8 - Ảnh: Trung Kiên

Các trụ cột như, Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy,... tiếp tục là điểm tựa quan trọng, giúp đội duy trì thế áp đảo đội bóng xứ Vạn đảo ở chặng một.

Trong khi đó, Indonesia sở hữu sức bật tốt, lối chơi tốc độ cùng khả năng phản công mạnh mẽ, luôn sẵn sàng tạo đột biến. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho hàng phòng ngự và khả năng bắt bước 1 của ĐT Việt Nam. Nếu duy trì sự tập trung, chơi đúng sức, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong 3 set.