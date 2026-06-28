Dự đoán bóng đá Algeria vs Áo, lượt cuối bảng J World Cup 2026, lúc 9h ngày 28/6: đây có thể là trận đấu không ai muốn thắng, 3/4 chuyên gia dự đoán hòa.
Link xem trực tiếp Algeria vs Áo:
Link xem trực tiếp trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/algeria-ao-6a3b8ef6a70e933d328f8e60?event=eventtv&type=highlight
Đội hình dự kiến:
Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan.
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso; Flaco Lopez, Julian Alvarez.
Đều cùng có 3 điểm sau hai lượt trận, một kết quả hòa là đủ giúp cả Áo và Algeria đoạt vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.
Dự đoán bóng đá Jordan vs Argentina, lượt cuối bảng J World Cup 2026, lúc 9h ngày 28/6: 4 chuyên gia đều dự đoán Argentina dù để Messi ngồi ngoài vẫn thắng to Jordan.
Nhận định bóng đá Jordan vs Argentina: Lionel Messi có cơ hội làm nên lịch sử khi Argentina đấu Jordan, bảng J World Cup 2026.
Lionel Messi sẽ không có tên trong đội hình xuất phát của Argentina ở trận đấu cuối vòng bảng World Cup 2026, gặp Jordan.