Link xem trực tiếp Algeria vs Áo:

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Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/algeria-ao-6a3b8ef6a70e933d328f8e60?event=eventtv&type=highlight

Đội hình dự kiến:

Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan.

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso; Flaco Lopez, Julian Alvarez.