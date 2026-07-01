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Tuyển Anh bước vào vòng chung kết World Cup 2026 với mục tiêu tiến xa hơn nữa.

Với sự trở lại phong độ của Jude Bellingham và Harry Kane đang mài giũa sắc bén cho danh hiệu Chiếc giày vàng, Tam Sư của Thomas Tuchel đang đặt nhiều kỳ vọng.

Anh được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp trước CHDC Congo. Dù vậy, HLV Tuchel vẫn yêu cầu các tuyển thủ phải tập trung, để tranh lặp lại “cú sốc Paraguay” như người Đức.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Harry Kane.

CHDC Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Mukau; Bakambu, Wissa.