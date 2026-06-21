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Bỉ bước vào cuộc đối đầu Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 trong bối cảnh không còn nhiều dư địa để mắc sai lầm. Sau trận hòa 1-1 đầy nhọc nhằn trước Ai Cập, “Quỷ đỏ” cần một chiến thắng để lấy lại vị thế và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đi tiếp.

Bỉ vs Iran

Trên lý thuyết, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng. De Bruyne, Courtois, Lukaku cùng những nhân tố giàu tốc độ như Trossard, Doku hay Tielemans giúp đại diện châu Âu sở hữu nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, màn trình diễn ở ngày ra quân cho thấy Bỉ vẫn còn nhiều vấn đề, đặc biệt ở khả năng chuyển hóa cơ hội.

Iran cũng không có khởi đầu như ý khi chỉ hòa New Zealand 2-2 dù rất nỗ lực. Đại diện châu Á gặp nhiều khó khăn ngoài chuyên môn, nhưng tinh thần thi đấu và sự lì lợm vẫn là điểm tựa quan trọng. Taremi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Trận đấu vì thế được xem là “sống còn” với cả hai đội. Nếu thất bại, Bỉ hoặc Iran có thể tự đẩy mình vào thế khó trước lượt cuối.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Iran

Bỉ: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi, Moghanlou