2h ngày 22/6, sân Sofi:

Bỉ vẫn đang dựa vào tàn dư của "thế hệ vàng" đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Họ khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa Ai Cập 1-1 đầy thất vọng.

Sau khi Emam Ashour xé lưới Courtois, "Quỷ đỏ" phải trông cậy công thần kỳ cựu vào sân từ ghế dự bị Romelu Lukaku, gây áp lực khiến Hany phản lưới nhà, qua đó giúp Bỉ giành lại một điểm.

Bỉ và Iran đều chỉ giành được 1 điểm ngày ra quân - Ảnh: ABF

Kết quả này đồng nghĩa, Bỉ trải qua ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại World Cup. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự sa sút rõ rệt của đội bóng từng là thế lực hàng đầu châu Âu.

Vốn luôn được đánh giá cao ở lục địa già, nhưng Bỉ bị loại bẽ bàng ngay từ vòng bảng World Cup 2022, rồi tiếp tục dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2024.

Hai đối thủ còn lại là Iran và New Zealand đều bị đánh giá thấp hơn, giới chuyên môn vẫn tin rằng, Bỉ đủ khả năng giành vé đi tiếp, vì trong tay HLV Rudi Garcia còn nhiều ngôi sao chất lượng.

Về phần Iran, họ đã 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng chưa từng vượt qua vòng bảng.

Gạt đi những vấn đề ngoài sân cỏ, các cầu thủ Iran thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ở trận ra quân. Đại diện Tây Á hai lần bị New Zealand dẫn trước, nhưng đều kiên cường gỡ hòa.

Iran có thể tạo nên bất ngờ - Ảnh: Khelnow

Trước giải, sự góp mặt của Iran từng bị đặt dấu hỏi, do những căng thẳng liên quan đến nước chủ nhà Mỹ. Bởi thế, cảm xúc sau trận mở màn là sự nhẹ nhõm, khi Taremi cùng đồng đội có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Cuộc chạm trán ở Los Angeles là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía Iran. Đội bóng Tây Á để thua 7/10 lần đối đầu các đối thủ đến từ châu Âu.

Dù Bỉ được xếp hạt giống số một ở bảng đấu, nhưng khoảng cách chuyên môn giữa hai đội không quá lớn. Cả hai đều bộc lộ những hạn chế nơi hàng phòng ngự. Đội nào biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiếm lợi thế.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Bỉ: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi, Moghanlou.