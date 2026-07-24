Link xem trực tiếp Campuchia vs Singapore:

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Trận đấu giữa Campuchia và Singapore được xem là phép thử quan trọng cho tham vọng của cả hai đội tại ASEAN Cup 2026.

Sau nhiều năm đầu tư vào bóng đá và bổ sung lực lượng nhập tịch, Campuchia đang quyết tâm bước ra khỏi vai trò đội bóng lót đường để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu khu vực.

Trong khi đó, Singapore mang đến giải đấu đội hình trẻ trung hơn nhưng vẫn sở hữu nền tảng tổ chức và kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý.

Lợi thế sân nhà Morodok Techo có thể giúp Campuchia tạo ra sức ép lớn, song Singapore luôn là đối thủ khó chịu trong những trận đấu mang tính quyết định.

Một chiến thắng ở ngày ra quân sẽ mang ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết của bảng đấu.

Đội hình dự kiến:

Campuchia: Reth Lyheng; Taing Bunchhai, Coulibaly, Phat Sokha, Chea Sokmeng, Bento, Ogawa, Nu Chenmakara, Mizraev, Sieng Chanthea, Bong Samuel.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Ryhan Stewart, Kyoga Nakamura, Nathan Mao, Song Ui Young, Harhys Stewart, Shawal Anuar, Ilhan Fandi.