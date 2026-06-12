Link xem trực tiếp Canada vs Bosnia:

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-canada-vs-bosnia-bang-b-world-cup-2026-2525490.html

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn

Canada bước vào trận ra quân bảng B World Cup 2026 gặp Bosnia-Herzegovina với nhiều kỳ vọng, dù đội chủ nhà không được đánh giá cao như Mỹ hay Mexico. Lợi thế sân Toronto cùng bảng đấu gồm Bosnia, Thụy Sĩ và Qatar giúp đại diện Bắc Mỹ có cơ hội lớn để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Canada vs Bosnia

Ở kỳ World Cup gần nhất, Canada từng toàn thua trước Bỉ, Croatia và Morocco. Tuy nhiên, lần này họ có sự chuẩn bị tốt hơn khi đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có 6 chiến thắng. Dù vậy, việc không phải đá vòng loại cũng khiến Canada thiếu những trận cầu chính thức có tính cạnh tranh cao.

Khó khăn lớn nhất với Canada là sự vắng mặt của Alphonso Davies vì chấn thương. Một số trụ cột như Marcelo Flores hay Moise Bombito cũng chưa chắc ra sân. Bù lại, Maxime Crepeau đã hồi phục, trong khi Jonathan David và Jonathan Osorio có thể kịp góp mặt.

Bosnia-Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm và không dễ bị khuất phục. Dù có thể thiếu Edin Dzeko, đội bóng Nam Âu vẫn đủ sức gây khó khăn. Dự đoán: Canada thắng 2-1.

Đội hình dự kiến:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Burnic, Kolasinac, Muharemovic, Memia; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Dzeko, Bazdar.