Link xem trực tiếp Cape Verde vs Saudi Arabia

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Hai đội đều khát khao giành 3 điểm - Ảnh: FB

Iraq chỉ có cơ hội đi tiếp nếu thắng Cape Verde, đồng thời đội đầu bảng Tây Ban Nha thắng Uruguay.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu Iraq có phục hồi được tinh thần sau trận thua đậm Tây Ban Nha, cũng như có đủ sự kiên nhẫn để đấu với hàng phòng ngự chặt chẽ của Cape Verde đi cùng khả năng tận dụng thời cơ rất tốt.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Cape Verde sẽ thắng 2-1 Saudi Arabia, tiếp tục những ngày thần tiên ở World Cup 2026.

Và cả chuyên gia Sportsmole lẫn Sportskeeda không hẹn mà gặp, cũng chọn đội thắng và kết quả tương tự như trên.

Chỉ riêng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton đưa kết quả ngược lại, Saudi Arabia thắng 2-0 Cape Verde.

Đội hình dự kiến

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Paulo; Pina; Mendes, Duarte, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Saudi Arabia: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi; Al-Shamat, N Al-Dawsari, Kanno, S Al-Dawsari; Al-Buraikan.