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Colombia bước vào trận gặp CHDC Congo ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 với lợi thế lớn sau màn ra quân thành công. Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan giúp đại diện Nam Mỹ tạm dẫn đầu bảng và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đi tiếp.

Colombia vs Congo

Ở trận mở màn, Colombia không có chiến thắng dễ dàng. Uzbekistan khiến thầy trò HLV Nestor Lorenzo gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, đẳng cấp của Luis Diaz đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng quan trọng ở phút 65, trước khi Jaminton Campaz ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ.

Nếu tiếp tục đánh bại CHDC Congo, Colombia sẽ sớm giành vé vào vòng knock-out. Khi đó, cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha ở lượt cuối nhiều khả năng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Tuy vậy, CHDC Congo chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Phi từng bị Bồ Đào Nha dẫn sớm, nhưng vẫn chơi đầy kiên cường để gỡ hòa 1-1. Thậm chí, họ còn có cơ hội giành chiến thắng nếu tận dụng tốt hơn những pha phản công cuối trận.

Colombia được đánh giá cao hơn, nhưng CHDC Congo đủ sức tạo ra một trận đấu căng thẳng.

Đội hình dự kiến

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa