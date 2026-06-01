Link xem trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà:

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Curacao bước vào trận gặp Bờ Biển Ngà ở lượt cuối bảng E World Cup 2026 với hy vọng mong manh nhưng đầy cảm hứng. Đại diện Caribbean cần chiến thắng, đồng thời chờ kết quả thuận lợi ở cặp đấu giữa Đức và Ecuador để nuôi mộng đi tiếp.

Sau thất bại nặng nề 1-7 trước Đức ở trận ra quân, Curacao tưởng như sẽ sớm sụp đổ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Dick Advocaat đã tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi cầm hòa Ecuador 0-0. Đó là điểm số đầu tiên của Curacao tại World Cup, trong ngày thủ môn Eloy Room chơi xuất thần với hàng loạt pha cứu thua.

Dù vậy, thử thách trước Bờ Biển Ngà được dự báo khó khăn hơn nhiều. Curacao nhiều khả năng vẫn phải dựa vào hàng thủ số đông và chờ cơ hội phản công.

Bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Đại diện châu Phi thắng Ecuador ở trận mở màn, rồi chỉ thua Đức trong thời gian bù giờ.

Với nền tảng thể lực, tốc độ và đội hình chất lượng hơn, “Voi rừng” được đánh giá đủ khả năng giành chiến thắng để mở ra chương mới trong lịch sử.

Thông tin lực lượng

Curacao có lực lượng tốt nhất.

Bờ Biển Ngà thiếu hậu vệ Singo do chấn thương.

Đội hình dự kiến Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.

Ivory Coast (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Yan Diomande.