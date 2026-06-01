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Ecuador bước vào trận gặp Đức ở lượt cuối bảng E World Cup 2026 với áp lực cực lớn. Sau thất bại trước Bờ Biển Ngà và trận hòa 0-0 trước Curacao, đại diện Nam Mỹ chỉ còn một con đường: giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào vòng 1/16.

Vấn đề lớn nhất của Ecuador nằm ở hàng công. Họ từng tung ra tới 27 cú dứt điểm trước Curacao nhưng vẫn không thể ghi bàn. Sự vô duyên ấy khiến thầy trò HLV Sebastian Beccacece rơi vào thế khó, dù lực lượng của họ không thiếu những cầu thủ giàu sức chiến đấu.

Enner Valencia tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Chân sút kỳ cựu này chỉ còn cách mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia đúng một pha lập công, và Ecuador rất cần anh lên tiếng ở thời điểm sinh tử.

Phía bên kia, Đức đang có khởi đầu ấn tượng. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann đã thắng 2 trận, ghi 9 bàn và sớm đoạt vé đi tiếp. Deniz Undav trở thành điểm sáng lớn với khả năng tạo khác biệt từ băng ghế dự bị.

Dù có thể xoay tua lực lượng, Đức vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và phong độ vượt trội.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Đức

Ecuador: Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié, Alcivar; Caicedo, Vite, Estupiñán, Yeboah; Valencia, Plata

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.