Link xem trực tiếp Iran vs New Zealand

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Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Trong 2 lần 2 đội từng so tài, Iran thắng 1 và hòa 1. Đại diện Tây Á đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước đối thủ được coi là ‘ít khó’ nhất bảng, do phía trước còn Bỉ và Ai Cập.

Theo đánh giá của chuyên gia Sportskeeda, với thực lực mạnh hơn, Iran sẽ làm được điều đó. Dự đoán tỷ số được đưa ra, Iran 2-0 New Zealand.

Chuyên gia Sportsmole cũng dự đoán với kết quả tương tự về trận đấu này. Trong khi đó, chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton thì đặt niềm tin chiến thắng vào New Zealand. Ông dự đoán, đội sẽ thắng Iran 1-0.

Còn chuyên gia bóng đá của ESPN lại nghĩ trận đấu sẽ khép lại với tỷ số Iran 1-1 New Zealand.

Đội hình dự kiến

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi; Ezatolahi, Razzaghinia; Mohebi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi.

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood.