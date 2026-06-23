Link xem trực tiếp Jordan vs Algeria

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Hai đội đều khát khao giành 3 điểm đầu tay - Ảnh: Khelnow

Dù không sở hữu bề dày thành tích nổi bật tại World Cup, Algeria vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng tốt và nhiều cá nhân có khả năng thay đổi trận đấu.

Trong bối cảnh Jordan để thủng lưới ít nhất hai bàn mỗi trận kể từ giữa năm ngoái, giới chuyên môn tin rằng, đội bóng Bắc Phi đủ sức giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Jordan: Abu Laila; Al Rousan, Al Arab, Abualnadi; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Bentaleb; Mahrez, Amoura, Maza.