Link xem trực tiếp Mexico vs CH Séc

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Mexico có ưu thế chủ nhà - Ảnh: T.T

Lịch sử mang đến đôi chút niềm tin cho đội bóng xứ pha lê. Trong lần duy nhất chạm trán cách đây 26 năm, CH Séc từng giành chiến thắng 2-1 trước El Tri.

Tuy nhiên, sau những gì thể hiện ở hai trận đầu tiên, Mexico được đánh giá cao hơn và muốn hiên ngang đi tiếp với thành tích toàn thắng.

Đội hình dự kiến

Mexico: Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek.

CH Séc: Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones.