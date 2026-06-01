Link xem trực tiếp Mỹ vs Paraguay

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Mỹ tự tin sẽ giành 3 điểm - Ảnh: Khelnow

Sau chiến thắng ấn tượng Senegal 3-2, tuyển Mỹ khép lại giai đoạn chạy đà bằng thất bại 1-2 trước Đức. Dẫu vậy, bàn gỡ hòa đẹp mắt của Antonee Robinson mang đến tín hiệu tích cực cho đoàn quân HLV Pochettino.

Trong lần tham dự thứ 12, mục tiêu tối thiểu của Mỹ là tái lập thành tích lọt vào vòng 1/8 như tại World Cup 1994. Đáng chú ý, họ đều vượt qua vòng bảng ở ba kỳ World Cup gần nhất.

Về phần Paraguay, lịch sử không đứng về đại diện Nam Mỹ. La Albirroja mới chỉ thắng 1/8 trận ra quân tại các vòng chung kết World Cup, và chưa từng đánh bại đội chủ nhà trong hai lần đối đầu trước đó.

Sở hữu lối chơi thực dụng, ưu tiên phòng ngự phản công và tận dụng các tình huống cố định, Paraguay không được đánh giá là ứng viên sẽ tiến sâu.

Chính việc không chịu nhiều áp lực kỳ vọng có thể trở thành lợi thế. Paraguay sẽ cố gắng tận dụng vị thế "chiếu dưới" để tạo nên bất ngờ ngay ngày ra quân.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn nghiêng về một chiến thắng sít sao cho tuyển Mỹ. Kịch bản tương tự trận giao hữu giữa hai đội hồi năm ngoái nhiều khả năng tái diễn, khi đội bóng HLV Pochettino được dự đoán thắng với cách biệt một bàn.

Đội hình dự kiến

Mỹ: Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.