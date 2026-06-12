Sao Ngoại hạng Anh, trung vệ Marcos Senesi – người có mùa giải xuất sắc cùng Bournemouth, vừa được HLV Lionel Scaloni triệu tập lên tuyển Argentina, thay cho Balerdi (Marseille) bị chấn thương ở bắp chân phải hồi tuần trước, tham gia World Cup 2026.

Senesi nhận niềm vui bất ngờ khi đang có kỳ nghỉ với bạn gái. Ảnh: Twitter

Trong video được bạn gái ghi lại, Senesi vỡ hòa trong niềm vui, ôm chầm lấy người yêu nhảy nhót, ăn mừng.

Marcos Senesi, 29 tuổi, có 3 lần khoác áo tuyển Argentina, sẽ gia nhập Tottenham theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi hợp đồng với Bournemouth hết hạn vào cuối tháng này (30/6).

Anh được triệu tập gấp lên tuyển Argentina, thay cho Balerdi dính chấn thương. Ảnh: Khel Now

Ở chiến dịch vừa qua, trung vệ này chỉ bỏ lỡ 1 trận tại Ngoại hạng Anh, góp công giúp Bournemouth giành vé dự Europa League mùa tới, sau khi cùng đội kết thúc ở vị trí thứ 6 trên BXH.

Các nhà đương kim giữ cúp Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup bằng trận đấu với Algeria ở bảng J, vào 8 giờ sáng ngày thứ Tư (17/6), trước khi gặp Áo (0h ngày 23/6) và Jordan (9h ngày 28/6).