Sao Ngoại hạng Anh, trung vệ Marcos Senesi – người có mùa giải xuất sắc cùng Bournemouth, vừa được HLV Lionel Scaloni triệu tập lên tuyển Argentina, thay cho Balerdi (Marseille) bị chấn thương ở bắp chân phải hồi tuần trước, tham gia World Cup 2026.
Trong video được bạn gái ghi lại, Senesi vỡ hòa trong niềm vui, ôm chầm lấy người yêu nhảy nhót, ăn mừng.
Marcos Senesi, 29 tuổi, có 3 lần khoác áo tuyển Argentina, sẽ gia nhập Tottenham theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi hợp đồng với Bournemouth hết hạn vào cuối tháng này (30/6).
Ở chiến dịch vừa qua, trung vệ này chỉ bỏ lỡ 1 trận tại Ngoại hạng Anh, góp công giúp Bournemouth giành vé dự Europa League mùa tới, sau khi cùng đội kết thúc ở vị trí thứ 6 trên BXH.
Các nhà đương kim giữ cúp Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup bằng trận đấu với Algeria ở bảng J, vào 8 giờ sáng ngày thứ Tư (17/6), trước khi gặp Áo (0h ngày 23/6) và Jordan (9h ngày 28/6).