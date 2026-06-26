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Na Uy bước vào trận gặp Pháp ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn. Đội bóng Bắc Âu toàn thắng 2 trận đầu, lần lượt đánh bại Iraq 4-1 và Senegal 3-2, qua đó sớm giành vé vào vòng 1/16.

Điểm tựa lớn nhất của Na Uy là Erling Haaland. Tiền đạo này đang đạt phong độ bùng nổ với 4 bàn sau 2 trận, trở thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ. Bên cạnh Haaland, Martin Odegaard tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng, giúp Na Uy chơi mạch lạc và giàu sức sát thương.

Na Uy vs Pháp

Tuy nhiên, Pháp là thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Didier Deschamps cũng có 6 điểm sau hai trận, sở hữu dàn sao chất lượng và kinh nghiệm vượt trội. Kylian Mbappe cũng đã ghi 4 bàn tại giải, hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chờ đợi với Haaland.

Pháp còn có chiều sâu đội hình ấn tượng với Dembele, Olise, Doue, Saliba và Maignan. Hàng thủ Les Bleus mới thủng lưới 1 bàn sau hai lượt trận.

Na Uy đang hưng phấn, nhưng Pháp vẫn nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và đẳng cấp ở các trận lớn.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Pháp

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.