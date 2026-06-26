Xem video tổng hợp Úc 0-0 Paraguay (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Maidana; Velazquez, Galarza, D Gomez, Cubas; Avalos, Enciso

Úc: Beach; Circati, Souttar, Bos, Herrington, O'Neill, Behich, Irvine, Metcalfe, Volpato, Irankunda.