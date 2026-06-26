Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng knock-out 32 đội World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Xem video tổng hợp Úc 0-0 Paraguay (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Maidana; Velazquez, Galarza, D Gomez, Cubas; Avalos, Enciso
Úc: Beach; Circati, Souttar, Bos, Herrington, O'Neill, Behich, Irvine, Metcalfe, Volpato, Irankunda.
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