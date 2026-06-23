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Na Uy bước vào lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Iraq. Màn ra quân ấn tượng giúp đội bóng Bắc Âu tạm nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16.

Na Uy vs Senegal

Tâm điểm của Na Uy tiếp tục là Erling Haaland. Tiền đạo Man City lập cú đúp trong ngày ra mắt World Cup, cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ đáng sợ. Phía sau anh, Martin Odegaard đóng vai trò điều tiết, trong khi Sorloth và Nusa mang đến thêm tốc độ cùng sức ép cho hàng công.

Senegal lại ở vào thế khó sau thất bại 1-3 trước Pháp. “Sư tử Teranga” vẫn có những điểm sáng trong hiệp một, đặc biệt ở các pha phản công nhờ tốc độ của Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung, nhất là ở giai đoạn cuối trận.

Trận đấu vì thế mang ý nghĩa rất lớn với cả hai. Na Uy muốn thắng để tiến gần vé đi tiếp, còn Senegal cần ít nhất 1 điểm để níu giữ hy vọng tại bảng I.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Senegal

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Sarr, Jackson, Mane.