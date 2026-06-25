Link xem trực tiếp Nam Phi vs Hàn Quốc

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Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Nam Phi - Ảnh: Khelnow

World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ, nhưng nếu nhìn vào tương quan lực lượng, phong độ và vị thế hiện tại, Hàn Quốc rõ ràng là đội nắm nhiều lợi thế hơn.

Một trận hòa có thể đưa Hàn Quốc đi tiếp. Tuy nhiên, “Hổ châu Á” hiểu rằng chiến thắng mới là cách khẳng định sức mạnh và chấm dứt mọi nghi ngờ.

Khi cơ hội vòng knock-out đã ở rất gần, đây là lúc người hâm mộ Hàn Quốc có quyền tin vào một màn trình diễn thuyết phục, cùng 3 điểm giúp đội nhà tự mình mở cánh cửa bước vào vòng 1/16.

Đội hình dự kiến

Nam Phi (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Appollis, Rayners.

Hàn Quốc (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom; Seol Young-Woo, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Kim Moon-Hwan; Lee Jae-Sung, Lee Kang-in; Son Heung-Min.