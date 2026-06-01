Link xem trực tiếp Nhật Bản vs Thụy Điển:
Link xem trực tiếp trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html
Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/nhat-ban-thuy-dien-6a3945b0db7d625fe5c141a6?event=eventtv&type=highlight
Đội hình dự kiến:
Nhật Bản (3-4-2-1): Z. Suzuki; Tomiyasu, Itakura, H. Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Ito, Kamada; Ueda.
Thụy Điển (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak.