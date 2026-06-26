Maseko ghi bàn thắng duy nhất giúp Nam Phi đánh gục Hàn Quốc 1-0, qua đó soán ngôi nhì bảng lấy vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Video bàn thắng Bờ Biển Ngà 2-0 Curacao (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Bờ Biển Ngà: Pepe (7', 64')
Đội hình xuất phát Curacao vs Bờ Biển Ngà
Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.
Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, N. Pepe; Diallo, Bonny, Yan Diomande.
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