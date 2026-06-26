Video bàn thắng Bờ Biển Ngà 2-0 Curacao (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bờ Biển Ngà: Pepe (7', 64')

Đội hình xuất phát Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, N. Pepe; Diallo, Bonny, Yan Diomande.