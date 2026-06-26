Kết quả World Cup hôm nay 26/6

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

BẢNG

TRỰC TIẾP

26/06

03:00

Curacao 0-2 Bờ Biển Ngà

E

VTV2, VTV6

Ecuador 1-1 Đức

E

VTV3, VTV6

26/06

06:00

Nhật Bản - Thụy Điển

F

VTV2, VTV6

Tunisia - Hà Lan

F

VTV3, VTV6

26/06

09:00

Paraguay - Australia

D

VTV2, VTV6

Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ

D

VTV3, VTV6