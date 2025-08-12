Bảng A, Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025:

Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan:

Thời gian: 19h30, ngày 12/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)

Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng

Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

ĐT nữ Việt Nam vừa thắng đậm Indonesia 7-0, qua đó có 6 điểm sau 2 trận, nhưng vẫn xếp nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số.

Dù giành chiến thắng, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu đã có ít nhất 4 tình huống mười mươi bị phung phí.

Nữ Việt Nam vs Thái Lan tranh ngôi đầu bảng A

Sau 2 trận gặp đối thủ yếu, Việt Nam ghi 13 bàn nhưng vẫn đứng dưới Thái Lan. Đáng chú ý, tiền đạo chủ lực Huỳnh Như vẫn chưa ghi bàn dù có nhiều cơ hội.

Trận quyết đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để các cô gái thể hiện bản lĩnh và cải thiện khả năng dứt điểm, đặc biệt nhằm giành ngôi đầu bảng, tránh gặp Philippines - đội mạnh nhất bảng B.

Thái Lan hiện dẫn đầu bảng sau khi thắng Indonesia và Campuchia cùng tỷ số 7-0. Họ chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu, nên sẽ thi đấu với sự chủ động cao.

Lâu nay, Thái Lan luôn là kình địch lớn của Việt Nam tại Đông Nam Á, vì vậy cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn rất căng thẳng và khó lường.

Đội hình dự kiến trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Hương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Hải Yến.

ĐT nữ Thái Lan: Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong.

Xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối

Video Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn