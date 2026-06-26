Link xem trực tiếp Paraguay vs Úc

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Hai đội được đánh giá ngang sức cân tài - Ảnh: Khelnow

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tony Popovic, Úc thắng 3/6 trận gần đây. Chỉ cần giành thêm tối thiểu 1 điểm từ cuộc chạm trán Paraguay, Úc sẽ lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại vòng knock-out World Cup.

Theo thứ hạng FIFA, Paraguay đứng thứ 41, thấp hơn nhiều so với Australia hạng 27. Thế nhưng, cuộc đối đầu dự báo căng thẳng và khó lường.

Giới chuyên môn đánh giá Socceroos nhỉnh hơn nhờ tính ổn định và chất lượng đội hình. Mặc dù vậy, kết quả hòa có lẽ sẽ làm hài lòng HLV Popovic và các học trò.

Đội hình dự kiến

Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso

Úc: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda.