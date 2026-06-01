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Pháp bước vào trận gặp Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026 với mục tiêu rõ ràng: giành chiến thắng để sớm đặt vé vào vòng 1/16. Sau trận ra quân thắng Senegal 3-1, Les Bleus tiếp tục cho thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch.

Pháp vs Iraq

Dù chưa có màn trình diễn hoàn hảo và vẫn để thủng lưới, Pháp duy trì hiệu suất tấn công rất ổn định. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã ghi bàn trong 14 trận liên tiếp, trong đó phần lớn các trận ghi từ 2 bàn trở lên. Tâm điểm vẫn là Kylian Mbappe, người lập cú đúp trước Senegal và tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Iraq thua Na Uy 1-4 ở trận mở màn. Đại diện châu Á từng chơi không tệ trong khoảng 70 phút và có bàn thắng của Aymen Hussein, nhưng những sai lầm cá nhân khiến họ sụp đổ ở cuối trận.

Trước một đối thủ có tốc độ, chất lượng nhân sự và khả năng dứt điểm vượt trội như Pháp, Iraq được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chơi đúng sức, Les Bleus hoàn toàn có thể giành chiến thắng cách biệt.

Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq

Pháp: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappé.

Iraq: Jalal Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Amir Al Ammari, Ismail, Bayesh; Qasem, Al-Hamadi, Aymen Hussein.