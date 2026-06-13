Bảng B World Cup 2026:

Link xem trực tiếp Canada vs Bosnia:

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Qatar bước vào trận gặp Thụy Sĩ ở bảng B World Cup 2026 với mục tiêu giành điểm sau khi Canada và Bosnia chia điểm ở trận mở màn. Đây là cơ hội để đại diện châu Á tạo dấu ấn, nhưng thử thách dành cho họ không hề nhỏ.

Qatar vs Thuỵ Sĩ - Ảnh: Opta

Sau kỳ World Cup 2022 thất vọng trên sân nhà, Qatar rất muốn chứng minh họ đã trưởng thành hơn ở sân chơi lớn. Đội bóng Tây Á có nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp nhỏ và thường chơi kỷ luật trong hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, vấn đề của Qatar là họ thiếu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt khi gặp đối thủ mạnh hơn về thể chất và tốc độ.

Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn. Đại diện châu Âu sở hữu lối chơi thực dụng, chắc chắn và luôn biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu. Với đội hình có chiều sâu hơn, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ chủ động gây sức ép ngay từ đầu.

Qatar có thể gây khó khăn nếu phòng ngự tập trung, nhưng xét tổng thể, Thụy Sĩ vẫn sáng cửa giành chiến thắng trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Mahmud Abunada, Al-Oui, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Homam Ahmed, Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Moustafa Laye, Almoez Ali, Akram Afif, Edmilson Junior.

Thụy Sĩ: Gregor Kobel, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Fabian Rieder, Dan Ndoye, Embolo.