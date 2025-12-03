Link xem trực tiếp SEA Games 33 U22 Thái Lan vs U22 Timor Leste:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html

Bóng đá nam SEA Games 33 không nằm trong lịch thi đấu FIFA, nên U22 Thái Lan có nhiều khó khăn trong việc triệu tập cầu thủ.

Ngoài ra, một số cầu thủ trẻ Thái Lan dính chấn thương nên lỡ hẹn với kỳ SEA Games trên sân nhà.

U22 Thái Lan hướng đến 3 điểm. Ảnh: Changsuek

Mặc dù vậy, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn tập hợp được những gương mặt tốt nhất hiện nay cho mục tiêu giành HCV SEA Games 2025.

“Chúng tôi mất một số gương mặt chủ chốt vì chấn thương. Mặc dù vậy, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án cho đội hình”, HLV Thawatchai cho biết.

Theo ông Thawatchaim, Thái Lan có sự chuận bị trong nhiều tháng, bao gồm giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia hồi mùa hè vừa qua. Điều này giúp “Voi chiến” có sự gắn kết, tự tin thắng U22 Timor Leste.