Mạnh nhất

Với sự thận trọng, cùng lúc đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U22 Lào trong trận ra quân tại SEA Games 33 nên gần như chắc chắn HLV Kim Sang Sik tung vào sân đội hình mạnh nhất hiện có trong tay.

Càng có lý do để thuyền trưởng người Hàn Quốc sử dụng những quân bài tốt nhất đang sở hữu như Văn Khang, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Lý Đức… nằm ở chỗ ông cần rà soát lại bộ khung chính tại SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik sẽ dùng đội hình mạnh nhất để thắng U22 Lào

Bên cạnh đó, việc lịch thi đấu thay đổi tạo ra cơ hội cho U22 Việt Nam được nghỉ khá dài, từ trận gặp U22 Lào đến cuộc đối đầu quan trọng nhất trong bảng đấu với U22 Malaysia thời gian nghỉ lên tới cả 1 tuần lễ. Chính vì vậy HLV Kim Sang Sik không cần thiết phải tính toán về vấn đề thể lực, hồi phục.

Và thử nghiệm

Tuy nhiên, trận đấu với Lào không đơn thuần là nhiệm vụ 3 điểm. Đây còn là cơ hội để thuyền trưởng người Hàn Quốc đưa ra những thử nghiệm về mặt chiến thuật.

Nhiều khả năng, HLV Kim Sang Sik tận dụng để khảo sát lại sơ đồ 4 hậu vệ (4-3-3) thay vì đội hình 3 trung vệ trước đó. Sự thay đổi này nhằm cân bằng giữa thế trận tấn công biên và sự chắc chắn phòng ngự, một bài toán cần lời giải trước khi gặp những đối thủ mạnh hơn.

Bên cạnh đó chiến lược gia người Hàn Quốc có những tính toán với Lê Phát

Bên cạnh đó, việc loại Vĩ Hào và giữ lại Lê Phát đang được coi quyết định bất ngờ từ ông Kim Sang Sik để từ đây có thể coi chân sút trẻ nhất U22 Việt Nam là quân bài tẩy của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Vì điều này, nên HLV Kim Sang Sik rất có thể tung Lê Phát vào sân trong cuộc đối đầu với U22 Lào với hy vọng giúp tiền đạo này làm quen cùng các đồng đội, không khí cũng như áp lực và quan trọng hơn là giúp hàng công U22 Việt Nam tươi mới hơn.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Trung Kiên, Anh Quân, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Thái Sơn, Văn Khang, Xuân Bắc, Lê Phát, Thanh Nhàn, Đình Bắc