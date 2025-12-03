19h ngày 3/12, sân Rajamangala:

Lần thứ hai liên tiếp đội tuyển U22 Thái Lan bước vào SEA Games với một HLV nội – ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Thành công ở vòng loại U23 châu Á 2026 (Thái Lan đứng đầu bảng F) là cơ sở để các quan chức bóng đá Thái Lan đặt niềm tin vào HLV Thawatchai.

U22 Thái Lan tự tin lấy 3 điểm trận mở màn SEA Games 33. Ảnh: AFF

Hôm 2/12, trong buổi tập chính thức cuối cùng trước khi bóng đá nam SEA Games 2025 khởi tranh, ông Thawatchai công khai tuyên bố mục tiêu của Thái Lan là giành HCV.

Chiến thắng gần nhất của Thái Lan là SEA Games 2017 tại Malaysia. Lần này, sân nhà là lợi thế quan trọng với “Voi chiến”.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch. Bóng đá nam Thái Lan đã không giành HCV SEA Games trong một thời gian khá dài”, ông Thawatchai phát biểu.

Điểm tựa lớn nhất của U22 Thái Lan là tiền vệ đội trưởng Seksan Ratree, người có nhiều kinh nghiệm khoác áo ĐTQG (14 trận; ghi 6 bàn).

Bên cạnh đó, đội chủ nhà còn có những tài năng như Chanapach Buaphan, Thanakrit Chotmuangpak, Yotsakorn Burapha. Đây đều là các cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở những giải trẻ, được xem là tương lai của bóng đá Thái Lan.

“Chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất có thể, bao gồm nhiều thứ”, HLV Thawatchai thể hiện sự tự tin.

Chiến lược gia 51 tuổi cho biết, U22 Thái Lan có nhiều phương án khác nhau, mỗi vị trí luôn có 2 cầu thủ chất lượng.

“Chúng tôi tin rằng SEA Games lần này là cơ hội để giành HCV. Tất nhiên, chúng tôi không được phép lơ là bất kỳ trận nào”.

Đối thủ trong trận ra mắt của U22 Thái Lan là U22 Timor Leste. Trận đấu gợi lại chiến thắng 4-0 của “Voi chiến” tại giải trẻ Đông Nam Á ở Indonesia cách nay 5 tháng.

Phần lớn thành viên tham dự giải Đông Nam Á đều được HLV Thawatchai triệu tập cho SEA Games 33 trên sân nhà.

Tại Indonesia, Thái Lan từng thắng Timor Lester nhờ các pha lập công của Seksan Ratree, Yotsakorn, Thanawut Phochai và Chawanwit Saelao. Hai người sau cũng có mặt tại SEA Games 33.

Theo lời Thawatchai, U22 Timor Leste đã có nhiều tiến bộ so với lần gặp nhau gần nhất. Tuy vậy, U22 Thái Lan tự tin giành trọn 3 điểm trong trận ra quân.

Dự đoán: U22 Thái Lan thắng 4-0.