Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo

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Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn - Ảnh: IG

Lần gần nhất Áo vượt qua Tây Ban Nha đã cách đây hơn ba thập kỷ, với chiến thắng giao hữu 3-2 năm 1990. Hai đội chưa gặp nhau kể từ năm 2009, khi David Villa lập cú đúp giúp La Roja vùi dập đối thủ 5-1.

Thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha càng đá càng cho thấy sự lì lợm và khó bị đánh bại. Tuy hàng công bị ảnh hưởng vì những ca chấn thương của Yeremy Pino hay Nico Williams, nhưng vẫn còn đó Lamine Yamal.

Chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của sao trẻ Barcelona, La Roja sẽ bay vào vòng 1/8.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena

Áo: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic.