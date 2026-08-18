Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore

Link tường thuật trên VietNamNet: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-thai-lan-vs-singapore-ban-ket-asean-cup-2026-2546617.html 

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-singapore-6a7c3a29e5d5d37a8158a9f9?event=event&type=highlight 

Link xem trực tiếp trên VTV6:  https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

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Trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Rajamangala - Ảnh: A.U

Đội hình dự kiến

Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Pansa, Oussâm, Narubadin, Worachit, Kakana, Seksan Ratree, Saelao, Mamah, Teerasak.

Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shawal, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.