Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore: Bán kết ASEAN CupVietNamNet trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h ngày 18/8 trên sân Rajamangala, thuộc khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore
Link tường thuật trên VietNamNet: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-thai-lan-vs-singapore-ban-ket-asean-cup-2026-2546617.html
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-singapore-6a7c3a29e5d5d37a8158a9f9?event=event&type=highlight
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Đội hình dự kiến
Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Pansa, Oussâm, Narubadin, Worachit, Kakana, Seksan Ratree, Saelao, Mamah, Teerasak.
Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shawal, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.
VietNamNet trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h ngày 18/8 trên sân Rajamangala, thuộc khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Sau chiến thắng 3-1 trên đất Singapore, tuyển Thái Lan tự tin trở về thánh địa Rajamangla đón tiếp đối thủ ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, 20h ngày 18/8.
Báo Siam Sport của Thái Lan cảnh báo về nguy cơ mà “Voi chiến” có thể đối mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026.
BLV Quang Huy trông đợi tuyển Việt Nam khiến Malaysia không thể lường, giành chiến thắng ngay trên sân đối phương, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, lúc 20h ngày 16/8.
Teerasak tỏa sáng với cú đúp vào lưới Singapore, góp công lớn giúp Thái Lan giành chiến thắng 3-1 ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup.