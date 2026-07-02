Thụy Sĩ giành ngôi đầu bảng B World Cup 2026, với 7 điểm, dù có trận ra quân không thật tốt, chỉ kiếm được trận hòa (1-1 với Qatar), nhờ bàn đá phản của đối thủ.

Ở 2 trận tiếp theo, đội bóng của xử sở đồng hồ đều ca khúc khải hoàn, đè bẹp Bosnia & Herzegovina 4-1, trước khi thắng luôn đồng chủ nhà Canada 2-1.

Thụy Sĩ được các chuyên gia dự đoán giành chiến thắng, nhưng đừng quên HLV hiện tại của Algeria rất tường tận về đội bóng cũ. Ảnh: Icon Sport

So với World Cup 4 năm trước, Thụy Sĩ có hiệu suất ghi bàn tốt hơn hẳn, ghi được 7 bàn so với 4, trong khi số bàn thủng lưới là như nhau (3 bàn).

Nếu HLV Murat Yakin đưa Thụy Sĩ vượt qua Algeria, lấy vé vào vòng 16 đội, đây sẽ là lần thứ 4 liên tiếp họ đạt thành tích này tại World Cup.

Xét về phong độ, Thụy Sĩ bất bại trong 9 trận đấu gần nhất, trong đó có 6 chiến thắng.

Trong khi đó, Algeria đã giành vé đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3 bảng J, với 4 điểm. Không có gì bất ngờ khi họ để thua trắng 3 bàn trước nhà đương kim giữ cúp, Argentina, với 1 hat-trick của Messi.

Tuy nhiên, Algeria đã hồi phục tinh thần với chiến thắng quan trọng 2-1 trong cuộc đấu với Jordan. Và lượt cuối, Algeria với Áo dắt tay nhau vào vòng 32 đội, với trận hòa 3-3.

Algeria có thể làm đảo ngược dự đoán. Ảnh: B/R Football

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Algeria điền tên vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Trước đó, họ vào vòng 16 đội ở giải đấu năm 2014.

HLV Vladimir Petkovic của Algeria hiện nay, từng dẫn dắt Thụy Sĩ trong 7 năm (2014-2021) nên hiểu quá rõ từng điểm mạnh, điểm yếu của họ.

Thụy Sĩ dựa vào bộ đôi tiền vệ giàu kinh nghiệm Granit Xhaka và Remo Freuler để kiểm soát trận đấu và tạo cơ hội cho các tiền đạo, trong khi hàng phòng ngự của họ chơi rất ổn định đầy kỷ luật.

Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, Xhaka sẽ giúp Thụy Sĩ ‘phá dớp’ chưa từng thắng tại vòng knock-out World Cup trong 8 lần tham dự trước, bằng cách vượt qua Algeria và tiến vào vòng 16 đội. Dự đoán cụ thể: Thụy Sĩ 2-0 Algeria.

Cũng dự đoán Thụy Sĩ thắng Algeria, nhưng 2 chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole cùng chọn tỷ số là 2-1.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.