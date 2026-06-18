Link xem trực tiếp Thuỵ Sĩ vs Bosnia & Herzegovina:

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Thụy Sĩ bước vào cuộc đối đầu Bosnia ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 với áp lực phải thắng. Sau trận hòa 1-1 trước Qatar, đội bóng của HLV Murat Yakin hiểu rằng họ không được phép tiếp tục đánh rơi điểm nếu muốn giữ lợi thế trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Thuỵ Sĩ vs Bosnia

Ở trận ra quân, Thụy Sĩ kiểm soát thế trận và vượt lên nhờ quả phạt đền thành công của Breel Embolo. Tuy nhiên, việc phung phí nhiều cơ hội khiến họ phải trả giá bằng bàn thua ở những phút bù giờ. Trận hòa ấy khiến Thụy Sĩ chỉ có 1 điểm, dù trước giải họ được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng.

Bosnia cũng có 1 điểm sau trận hòa chủ nhà Canada. Đại diện châu Âu cho thấy khả năng phòng ngự kiên cường, nhưng hàng công vẫn là dấu hỏi lớn khi không ghi quá một bàn mỗi trận trong thời gian gần đây.

Với chất lượng đội hình tốt hơn cùng kinh nghiệm của Xhaka, Akanji và Embolo, Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ sửa sai để giành chiến thắng đầu tiên.

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.

Bosnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.

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