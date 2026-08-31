Vô địch ASEAN Cup không còn là đích đến

Lên ngôi ở ASEAN Cup 2026 là một chiến tích đáng ghi nhận. Tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ được danh hiệu vô địch, khẳng định được vị thế hàng đầu khu vực sau một giải đấu bất bại.

Và tương tự như 3 lần vô địch trước, người hâm mộ và giới chuyên môn hoàn toàn có quyền đặt ra một tiêu chuẩn mới, đích đến cao hơn cho tuyển Việt Nam lẫn HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026

Bóng đá, hay tuyển Việt Nam nhiều năm về trước luôn coi Thái Lan, Malaysia rồi cả Indonesia là mục tiêu cần đánh bại nhằm bước lên bục cao nhất từ ASEAN Cup cho tới SEA Games.

Nhưng vào lúc này có lẽ mọi chuyện cần thay đổi, thay vì hài lòng với chức vô địch ở giải đấu mà chính các đối thủ dường như không quá mặn mà, hay đơn giản dư thừa để hướng đến như Thái Lan chẳng hạn.

Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa tuyển Việt Nam sẽ buông, bởi giải đấu cao nhất khu vực vẫn đem lại niềm vui cho người hâm mộ, nhưng sự ưu tiên cho ASEAN Cup cần giảm đi thay vì dốc toàn lực như đã thấy từ trước đến nay.

Tiêu chuẩn mới nào cho tuyển Việt Nam?

Thực tế không phải cho tới sau khi ASEAN Cup 2026 kết thúc người hâm mộ hay giới chuyên môn mới muốn HLV Kim Sang Sik cần đặt ra một tiêu chuẩn, cái đích mới cho tuyển Việt Nam.

Thậm chí ngay từ thời HLV Park Hang Seo nắm quyền và gặt hái trọn vẹn thành công ở các giải đấu trong khu vực đã được đặt ra. Tuy nhiên, vào lúc này là phù hợp hơn so với trước đây.

Giờ là lúc tuyển Việt Nam đặt ra những tiêu chuẩn cao, xa hơn

Rõ ràng là thế, bởi lúc này tuyển Việt Nam có nhiều điều kiện tốt hơn trước. Lực lượng có chiều sâu hơn, những cầu thủ trẻ tài năng dày đặc, các phương án nhân sự đa dạng hơn với nhóm cầu thủ nhập tịch, Việt kiều đó là những nền tảng mà thời ông Park Hang Seo chưa có.

Với những gì đang sở hữu, tuyển Việt Nam nói riêng hay bóng đá Việt Nam cần đặt ra một tiêu chuẩn mới thay vì đích đến như vô địch ASEAN Cup, giành HCV SEA Games thêm bao nhiêu lần…

Nói cụ thể, tiêu chuẩn mới cho tuyển Việt Nam sẽ là giành vé Asian Cup như một sự nghiễm nhiên, vòng loại World Cup khu vực châu Á tiến xa một cách thường xuyên…

Hoặc đơn giản hơn là kéo khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục sát lại, giành chiến thắng hay cầm hoà những nền bóng đá hiện đại, tiềm lực hơn không còn là kỳ tích… Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng cần phải xuất ngoại chơi bóng.

Đó là một tiêu chuẩn không đơn giản, nhưng bóng đá Việt Nam cần phải đặt ra và bắt tay vào thực thay vì hài lòng với chức vô địch khu vực. Nói như thế không phải để phủ nhận chức vô địch ASEAN Cup. Ngược lại, chính vì đã đạt được thành công ấy, tuyển Việt Nam càng phải được đòi hỏi nhiều hơn.

Còn nếu vẫn phải trông chờ vào tấm vé dự Asian Cup kiểu do đối thủ mắc sai lầm tự trao cho (như việc Malaysia nhập tịch sai quy định) thì thêm vài chức vô địch ASEAN Cup nữa liệu có còn vui?