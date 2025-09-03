Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh

Thời gian: 19h00, hôm nay 3/9/2025

Giải đấu: Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026

Địa điểm: SVĐ Việt Trì, Phú Thọ

Trực tiếp: FPT Play, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang được cập nhật...

Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Bangladesh hiện đứng thứ 184 thế giới, chỉ nhỉnh hơn ĐT Lào một bậc, trong khi ĐT Việt Nam xếp hạng 113. Khoảng cách 71 bậc này phần nào phản ánh sự chênh lệch về trình độ, cũng như có thể dùng để liên tưởng đến tương quan giữa U23 Việt Nam và U23 Bangladesh.

U23 Việt Nam trong buổi tập trước trận ra quân - Ảnh: VFF

Đội trẻ Bangladesh được dẫn dắt bởi HLV dày dạn kinh nghiệm AKM Saiful Bari Titu, với gương mặt đáng chú ý nhất là tiền vệ Cuba Mitchell - cầu thủ sinh năm 2005 từng khoác áo các đội trẻ Birmingham và Sunderland. Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, họ đã tập huấn tại Bahrain và để thua 2-4 trước chủ nhà.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu nhất bảng, giành vé đến VCK U23 châu Á 2026

Trong khi đó, U23 Việt Nam dù chỉ có 4 ngày tập trung nhưng lại sở hữu sự ổn định nhờ nhiều đợt rèn quân từ đầu năm, đặc biệt là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Với nền tảng chiến thuật nhuần nhuyễn và bản lĩnh đã được kiểm chứng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu không chỉ thắng mà còn phải thắng đậm để tạo lợi thế so với U23 Yemen, đồng thời khẳng định vị thế của nhà vô địch khu vực.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu có mặt.

U23 Bangladesh: Tiền vệ Cuba Mitchell mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc.

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.