Chiến thắng trong tầm tay

Về lý thuyết, đây là một trận đấu mà U23 Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với đội bóng tới từ Nam Á khi có lợi thế sân nhà. Ngoài ra, xét về kinh nghiệm trận mạc, các học trò của HLV Kim Sang Sik cũng ở một đẳng cấp khác.

Với một đội hình giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, ở mọi cấp độ đội tuyển từ trẻ đến ĐTQG của Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Văn Trường… là điểm tựa quan trọng để U23 Việt Nam tự tin lấy trọn 3 điểm.

Chiến thắng cho U23 Việt Nam ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á là trong tầm tay

So với một U23 Bangladesh dù có thể gây bất ngờ với nhân tố nhập tịch Cuba Mitchell, nhưng nhìn chung vẫn là một tập thể không được đánh giá cao, vì vậy rõ ràng cán cân đang nghiêng hẳn về phía đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Với sự chênh lệch về mọi mặt, một chiến thắng, thậm chí tỉ số cách biệt cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ba điểm đầu tiên sẽ là bệ phóng hoàn hảo, giúp U23 Việt Nam tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn với U23 Singapore, đặc biệt là U23 Yemen.

Và hơn thế nữa…

Mặc dù vậy, nếu chỉ có một chiến thắng đơn thuần, có lẽ là chưa đủ để làm hài lòng người hâm mộ. Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 dù quý giá nhưng không thể che mờ đi những vấn đề trong lối chơi của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Xuyên suốt giải đấu trên đất Indonesia, U23 Việt Nam đã bộc lộ một bộ mặt chưa thuyết phục, từ cách vận hành chiến thuật cho đến sự hiệu quả trong khâu cuối cùng.

Người hâm mộ hy vọng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ thể hiện thuyết phục, đúng như sự kỳ vọng

Bên cạnh đó, lối chơi còn khá đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân và thiếu đi những mảng miếng phối hợp tấn công sắc nét, có tính đột biến cao, dù các đối thủ không mạnh.

Vì vậy, trận đấu với U23 Bangladesh không chỉ là một trận đấu vì 3 điểm mà HLV Kim Sang Sik và các học trò phải cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác về sự hiệu quả, đường nét hơn.

Điều này là cần thiết, nếu như U23 Việt Nam muốn hướng tới những mục tiêu xa hơn như cạnh tranh sòng phẳng tại VCK U23 châu Á hay trở thành nòng cốt của tuyển Việt Nam sau này.