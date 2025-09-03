Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Sau vòng loại, 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK, cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik chính là giành vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á diễn ra vào năm sau. Muốn vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội phải đạt kết quả tốt nhất, trong đó phải thắng ngay trận mở màn tạo bàn đạp cho 2 trận được đánh khó khăn hơn gặp U23 Singapore và U23 Yemen.

U23 Việt Nam tự tin giành chiến thắng trận mở màn. Ảnh: VFF

U23 Bangladesh được đánh giá yếu nhất ở bảng C. Đội bóng này tham dự vòng loại năm nay với mục tiêu "chơi hết mình". Niềm hi vọng của của U23 Bangladesh là chân sút nhập tịch Mitchell - người mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh, từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Trước đối thủ không đáng ngại, U23 Việt Nam chỉ cần thi đấu đúng sức là làm được điều mình cần. Dù vậy, đây không chỉ là trận đấu hướng tới mục tiêu 3 điểm, HLV Kim Sang Sik còn rất chờ đợi vào một màn trình diễn đẹp của các học trò.

Sau chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam về cơ bản vẫn giữ nguyên bộ khung với những cái tên như thủ môn Trung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh, các tiền vệ Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Anh Quân, Công Phương, Văn Khang, tiền đạo cắm là Đình Bắc.

Sau khi loại cầu thủ Trần Thành Trung, nhân tố được chờ đợi ở U23 Việt Nam lúc này là tiền đạo Thanh Nhàn. Nhiều khả năng anh sẽ có tên trong đội hình xuất phát trận gặp U23 Bangladesh.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh lăn bóng vào 19h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Công Phương, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn