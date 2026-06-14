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Thổ Nhĩ Kỳ trở lại World Cup dưới sự dẫn dắt của Arda Guler, sau khi phải chờ suốt 24 năm.

Khi thế hệ huyền thoại gồm Basturk, Hakan Sukur hay Emre Belozoglu giành hạng ba tại World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản, phần lớn những gương mặt trẻ của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại thậm chí còn chưa ra đời.

Guler, Kenan Yildiz hay Can Uzun đều chưa xuất hiện trên thế giới. Kerem Akturkoglu khi đó còn chưa đầy 4 tuổi, còn đội trưởng Hakan Calhanoglu mới lên 10.

Nhiều thế hệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã lớn lên mà chưa từng được chứng kiến đội tuyển quốc gia tham dự một kỳ World Cup.

Tấm huy chương đồng năm 2002 giờ đây giống như một câu chuyện viễn tưởng đối với đất nước hơn 88 triệu dân này.

Nhưng giờ là lúc để họ tìm lại vị thế, và sự lạc quan đang lan rộng trong lòng người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincenzo Montella, Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngừng tiến bộ. Nhà cầm quân người Italia – người từng góp mặt trong đội hình Azzurri dự World Cup 2002 – mạnh dạn trao cơ hội và vai trò lớn hơn cho các cầu thủ trẻ, và quyết định đó đã phát huy hiệu quả.

Trong trận ra quân gặp đội tuyển Úc, Guler và các đồng đội hướng đến 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng D World Cup 2026 với chủ nhà Mỹ.