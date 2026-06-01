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Uruguay bước vào trận gặp Cape Verde ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với áp lực phải thắng. Sau trận hòa 1-1 trước Saudi Arabia, đội bóng Nam Mỹ chưa tạo được cảm giác an tâm về phong độ lẫn sức sống trong lối chơi.

Uruguay vs Cape Verde

Trên lý thuyết, Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng như Valverde, Bentancur, Ugarte hay Darwin Nunez. Tuy nhiên, màn trình diễn ở ngày ra quân cho thấy họ thiếu ý tưởng tấn công và chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Cape Verde lại là đối thủ rất khó chịu. Ở trận mở màn, đội bóng châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 bằng lối chơi kỷ luật, pressing mạnh mẽ và khả năng phong tỏa các ngòi nổ đối phương. Cách đá lì lợm ấy hoàn toàn có thể tiếp tục khiến Uruguay gặp nhiều khó khăn.

Cả bốn đội tại bảng H đều đang có 1 điểm, nên kết quả trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Uruguay cần thắng để mở rộng cơ hội đi tiếp, nhưng Cape Verde đủ khả năng tạo thêm một bất ngờ nữa tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Cape Verde

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Araujo, Caceres, Olivera; Valverde, Bentancur, Ugarte; Vinas, Vina, Nunez.

Cape Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Stopira; Duarte, Monteiro; Rodrigues, Jamiro, Cabral; Mendes