Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) :

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Tuyển Việt Nam tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 trên sân Thiên Trường, trong trận ra quân Casper Cup 2026.

Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm lực lượng khi nhiều trụ cột như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu và Việt Anh không được triệu tập.

Tuyển Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)

Thay vào đó, những gương mặt trẻ như Lê Phát, Ngọc Sơn, Nhật Minh và Minh Phúc có cơ hội thể hiện khả năng. Tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cũng được kỳ vọng tạo dấu ấn.

Đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 176 FIFA, kém Việt Nam 77 bậc và không mang đến đội hình mạnh nhất.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, tuyển Việt Nam được đánh giá đủ sức giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc.

Đài Bắc Trung Hoa: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang