Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines: 4 cầu thủ Việt kiều đá chính Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines, thuộc lượt trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, trên đất Indonesia, lúc 19h30 hôm nay 26/9.

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Tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu với Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch. Đây được xem là thử thách đáng chú ý khi Philippines đang có nhiều thay đổi tích cực trong những năm gần đây.

Đội bóng này sở hữu lực lượng giàu thể lực, cùng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Lối chơi của Philippines thường dựa vào khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống cố định.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đang hướng tới sự ổn định trong lối chơi. Khả năng phối hợp, kiểm soát thế trận cùng kinh nghiệm của các cầu thủ trụ cột là những điểm mạnh giúp đội bóng áo đỏ tự tin trước trận đấu.

Tuy nhiên, Philippines chắc chắn không phải đối thủ dễ bị đánh bại. ĐT Việt Nam cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội tạo ra nếu muốn hướng tới một chiến thắng trong ngày ra quân. Một kết quả tích cực sẽ là bước đệm quan trọng cho hành trình bảo vệ chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên

Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey