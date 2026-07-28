Link xem trực tiếp Malaysia vs Lào

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Malaysia sẽ chạm trán Lào lúc 20h00 ngày 28/7 trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026. Với lực lượng được đánh giá cao hơn cùng lợi thế sân nhà, đội bóng áo vàng được kỳ vọng sẽ hướng tới chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sau những màn trình diễn gần đây, Malaysia đang cho thấy sự ổn định trong lối chơi với khả năng kiểm soát bóng tốt, nền tảng thể lực mạnh và nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hàng công của đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sức ép trước hàng thủ Lào.

Bên kia chiến tuyến, Lào không còn là đội bóng dễ bị đánh bại như trước. Sự tiến bộ về chiến thuật, tinh thần thi đấu cùng lối chơi phòng ngự kỷ luật giúp đội bóng này có thể gây khó khăn cho những đối thủ mạnh hơn.

Dù vậy, Malaysia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng B.

Tuy nhiên, bài học từ những trận đấu gần đây cho thấy Malaysia không thể chủ quan trước Lào, đặc biệt khi đối thủ sẵn sàng chơi phòng ngự phản công để tìm kiếm bất ngờ.

Đội hình dự kiến Malaysia vs Lào

Malaysia: Azri, Abaidullah, Alif, Rodney, Aguero, Endrick, Sumareh, Paulo Josue, Syafiq, Pavithran, Ruventhiran.

Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny.