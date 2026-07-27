Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/7/2026 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.
Xem video highlights Indonesia 5-1 Campuchia (nguồn: FPT Play)
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Đội hình ra sân
Indonesia: Nadeo; Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama; Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner; Klok, Beckham, Baker.
Campuchia: Kimhuy, Chea Sokmeng, Hikaru Mizuno, Ouk Savann, Samuel Bong, Yudai Ogawa, Yem Devit, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Sos Souhana, Sa Ty.
Bàn thắng: Baker 6', 15', 56', Walsh 24', Raven 86' - Nadeo 48' (phản lưới)
ĐT Thái Lan dễ dàng đánh bại chủ nhà Lào với tỷ số 5-0, thuộc trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026, tối 25/7.
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