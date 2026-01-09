Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

Thời gian: 21h00 ngày 9/01/2026

Địa điểm: Sân phụ King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út

Giải đấu: Bảng A, U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: VTV5, TV360

Link tường thuật trực tiếp: tttps://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/9887?ch=9887&ev=842749&es=2&col=rcm_live_now§=RECOMMEND&page=home

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn, mà còn cho thấy diện mạo đầy tích cực của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik

Đội bóng áo đỏ thể hiện sự chủ động, tổ chức chặt chẽ và bản lĩnh trong cách tiếp cận trận đấu, qua đó tạo cú hích tâm lý quan trọng trước lượt trận thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U23 Kyrgyzstan để sớm giành vé vào tứ kết - Ảnh: Ted Trần

Với cục diện bảng đấu còn nhiều biến động, một chiến thắng nữa sẽ giúp U23 Việt Nam tiến rất gần tấm vé đi tiếp. Những gì đã thể hiện trước U23 Jordan - từ pressing đồng bộ, khả năng kiểm soát tuyến giữa cho tới sự nguy hiểm ở các tình huống cố định mang lại cơ sở để tin vào mục tiêu 3 điểm.

Nếu duy trì được nhịp độ và sự kiên nhẫn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục khẳng định tham vọng tại sân chơi châu lục.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Có thể ra sân với đội hình ổn nhất của mình.

U23 Kyrgyzstan: Mất trụ cột Sharshenbekov án treo giò

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiếu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Đình Bắc, Lê Phát.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Bekberdinov Mirlan, Kochkonbaev, Toktonaliev, Merk, Almazbekov, Murzkhmatov.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn