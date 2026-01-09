Màn khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan đã mở ra nhiều tín hiệu lạc quan cho hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Không chỉ hiệu quả về mặt tỷ số, lối chơi giàu tính tổ chức, chủ động pressing và kiểm soát thế trận cho thấy sự tiến bộ rõ nét của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Bước vào cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để tạo lợi thế quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù đối thủ Trung Á nổi tiếng giàu thể lực và chơi kỷ luật, nhưng những hạn chế trong khả năng chịu sức ép có thể bị khai thác.

Với phong độ ổn định, tâm lý hưng phấn cùng các “miếng đánh” cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu giành trọn 3 điểm của U23 Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn khả thi.