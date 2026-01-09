Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
Thời gian: 21h00 ngày 9/01/2026
Địa điểm: Sân phụ King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út
Giải đấu: Bảng A, U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp trên: VTV5, TV360
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Lê Phát, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Arslan Bekberdinov, Datsiev, Merk, Madanov, Mirlan Bekberdinov, Ermekov, Mirzalim Uulu, Murzakhmatov, Almazbekov
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan...
20h02
19h56
U23 Việt Nam đã có mặt tại SVĐ King Abdullah Sports City Hall Stadium, sẵn sàng cho trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan. (nguồn: VFF)
Danh sách thi đấu hai đội U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
Nhận định trước trận
Màn khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan đã mở ra nhiều tín hiệu lạc quan cho hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Không chỉ hiệu quả về mặt tỷ số, lối chơi giàu tính tổ chức, chủ động pressing và kiểm soát thế trận cho thấy sự tiến bộ rõ nét của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Bước vào cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để tạo lợi thế quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù đối thủ Trung Á nổi tiếng giàu thể lực và chơi kỷ luật, nhưng những hạn chế trong khả năng chịu sức ép có thể bị khai thác.
Với phong độ ổn định, tâm lý hưng phấn cùng các “miếng đánh” cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu giành trọn 3 điểm của U23 Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn khả thi.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Có thể ra sân với đội hình ổn nhất của mình.
U23 Kyrgyzstan: Mất trụ cột Sharshenbekov án treo giò.