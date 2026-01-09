Hôm 8/1, U23 Thái Lan để thua ngược 1-2 U23 Australia trong trận ra quân bảng D U23 châu Á 2026.

Tiền vệ Sittha Boonlha sớm ghi bàn cho U23 Thái Lan, nhưng chiếc thẻ đỏ của Maneekorn ở phút 12 đẩy “Voi chiến” vào thế bất lợi.

U23 Thái Lan để thua ngược U23 Australia. Ảnh: FAT

Bước ngoặt khác đến ở phút 27, khi Pichitchai Sienkrathok phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Từ đó, U23 Australia ghi liền 2 bàn trong vòng hơn 1 phút.

“Trước đó tôi đã nói rằng U23 Australia là một trong những đội có cách chơi tốt nhất châu Á”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói sau trận đấu.

Ông Thawatchai khen ngợi: “Trận này, các cầu thủ đã chứng minh rằng U23 Thái Lan cũng có lối chơi rõ ràng và có thể thi đấu tốt trước U23 Australia. Chỉ có điều, kết quả chưa được như chúng tôi mong muốn”.

Nhà cầm quân của U23 Thái Lan thừa nhận giải đấu tại Saudi Arabia là sân chơi lớn, đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và kinh nghiệm.

Theo ông, những tình huống dẫn đến thẻ đỏ và quả phạt đền trong trận gặp Australia là bài học đắt giá nhưng cần thiết cho sự trưởng thành.

“Tôi đã nhấn mạnh với các cầu thủ từ trước giải rằng họ phải chuẩn bị tâm lý cho một giải đấu tầm châu lục. Trận đấu này cho thấy rõ điều đó”, HLV Thawatchai chia sẻ.

“Kinh nghiệm từ việc ra quyết định, từ chiếc thẻ đỏ cho đến tình huống dẫn đến phạt đền, đều là những bài học có giá trị rất cao. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn ở những trận tiếp theo”.

HLV Thawatchai vẫn giữ mục tiêu vào tứ kết. Ảnh: FAT

HLV Thawatchai tuyên bố U23 Thái Lan không thay đổi mục tiêu ban đầu, dù còn phải gặp U23 Iraq và U23 Trung Quốc.

“Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu như cũ”, ông Thawatchai nhấn mạnh. “Hai trận đấu tiếp theo, toàn đội phải cố gắng giành điểm để có cơ hội đi tiếp.

Trận gặp Iraq sẽ rất khó khăn, bởi họ là đội bóng mạnh, các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. U23 Thái Lan cần chuẩn bị kỹ để đối phó với những cầu thủ chất lượng của đối thủ”.

Việc U23 Iraq và U23 Trung Quốc chia điểm ít nhiều mang đến hy vọng cho U23 Thái Lan trong việc cạnh tranh vị trí nhì bảng D.

